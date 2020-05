Держдеп США оголосив грант на «викриття дезінформації з Росії» в галузі охорони здоров'я



Держдеп США має намір видати 250 тисяч доларів для публікації звіту про кампанії дезінформації з Росії в галузі охорони здоров'я

Посольство РФ у Вашингтоні критикує ініціативу

Бюро з міжнародних зв'язків з громадськістю Держдепартаменту США має намір видати грант на «викриття російської дезінформації в галузі охорони здоров'я». Інформація про конкурс опублікована на сайті grants.gov в п'ятницю, 22 травня. Прийом заявок завершується 20 червня. Про це повідомляє DW.

Сума гранту становить 250 тисяч доларів. Відомство пропонує виділити ці гроші «організації з досвідом аналізу протидії російської дезінформації». Передбачається, що переможець конкурсу опублікує «звіт про російські і радянські кампанії дезінформації, що стосуються здоров'я».

Водночас посольство Росії у Вашингтоні виступило з критикою подібної ініціативи. «Навіть в період важкої глобальної епідемії, коли ми – і Росія, і США – втрачаємо тисячі громадян, і всі повинні були б згуртуватися, зусилля спрямовуються на пошук зовнішнього ворога», на якого «передбачається покласти провину - повністю або частково - за недоробки своєї влади», підкреслюється в повідомленні диппредставництва.

Видання The Financial Times і The New York Times раніше опублікували матеріали про те, що число померлих від наслідків зараження коронавірусів SARS-CoV-2 в Росії могло бути на 70 відсотків вище, ніж в офіційній статистиці. МЗС РФ зажадав від видань спростувати ці публікації. За відомостями оперативного штабу, станом на 22 травня в Росії виявлено 326 448 інфікованих, а 3249 осіб померли від наслідків захворювання Covid-19.

Нагадаємо, демократи в Палаті представників Конгресу США направили лист президентові країни Дональду Трампу з вимогою детально пояснити причини відправки в Росію апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).