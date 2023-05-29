Китай повідомив, коли планує здійснити висадку людей на Місяць

Між Китаєм та США можуть виникнути суперечки навколо місячної поверхні

Китай збільшить свою космічну станцію

Китай анонсував, що висадить людей на Місяць до 2030 року. Цю інформацію підтвердив заступник директора Управління програми пілотованих космічних польотів (CMSA) Лінь Сіцян.

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Лінь Сіцян зазначив, що Китай спочатку готується до короткого перебування на поверхні Місяця, дослідження якого здійснюватиметься людиною та роботом.

«У нас є повна навколоземна космічна станція та система транспортування людей туди й назад. Доповнена процесом відбору, навчання та підтримки нових астронавтів. Розклад з двох місій з екіпажем на рік достатній для досягнення наших цілей», – сказав Лінь Сіцян.

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До того ж космічне агентство Китаю представило новий екіпаж, який прямує до своєї орбітальної космічної станції. Вона буде розширена. Час запуску запланованого на вівторок 30 травня.

Зазначимо, що вперше до складу екіпажу увійшла цивільна людина – Гуй Хайчао, який є професором провідного пекінського інституту аерокосмічних досліджень. Решта служили в армії Китаю.

Нагадаємо, що у листопаді Китай завершив будівництво космічної станції Tiangong і під'єднав третій модуль. Зараз країна розглядає можливість створення постійної пілотованої бази на Місяці. Подібні плани є і в США, і експерти кажуть, що незабаром почнуться суперечки навколо місячної поверхні.