У Тайвані знайдено уламки метеорологічної кулі китайського виробництва

Тайвань використовує традиційні китайські ієрогліфи, тоді як Китай користується спрощеними

Військові Тайваню у суботу знайшли на одному з островів рештки метеорологічної кулі – судячи з усього, виготовленої у Китаї.

Про це повідомляє Focus Taiwan.

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Команда оборони Цзюгуанг знайшла уламки ймовірної повітряної кулі на дорозі за межами табору під час патрулювання у суботу, повідомили у Командуванні оборони армії острова Мацу.

На повітряній кулі надруковані спрощені китайські ієрогліфи Шанхайської компанії метеорологічних технологій Чанг Ван, а також напис «цифровий радіозонд GTS12».

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Уламки ймовірно належали повітряній кулі, показало початкове розслідування. Армія Тайваню додатково вивчить уламки і збільшить патрулювання навколо своїх військових баз.

Востаннє військові Тайваню виявили уламки нібито китайської повітряної кулі у лютому.

Раніше цього року тайванські війська заявили, що китайські повітряні кулі, виявлені у повітряні просторі Тайваню, були метеорологічними і не становили загрози безпеці, а отже і не потребували збиття.