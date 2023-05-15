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У Тайвані знайдено уламки метеорологічної кулі китайського виробництва

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Тайвані знайдено уламки метеорологічної кулі китайського виробництва
військові Тайваню знайшли рештки китайської метеорологічної кулі
фото з відкритих джерел

Тайвань використовує традиційні китайські ієрогліфи, тоді як Китай користується спрощеними

Військові Тайваню у суботу знайшли на одному з островів рештки метеорологічної кулі – судячи з усього, виготовленої у Китаї.
Про це повідомляє Focus Taiwan.

Команда оборони Цзюгуанг знайшла уламки ймовірної повітряної кулі на дорозі за межами табору під час патрулювання у суботу, повідомили у Командуванні оборони армії острова Мацу.

На повітряній кулі надруковані спрощені китайські ієрогліфи Шанхайської компанії метеорологічних технологій Чанг Ван, а також напис «цифровий радіозонд GTS12».

У Тайвані знайдено уламки метеорологічної кулі китайського виробництва фото 1

Уламки ймовірно належали повітряній кулі, показало початкове розслідування. Армія Тайваню додатково вивчить уламки і збільшить патрулювання навколо своїх військових баз.

Востаннє військові Тайваню виявили уламки нібито китайської повітряної кулі у лютому.

Раніше цього року тайванські війська заявили, що китайські повітряні кулі, виявлені у повітряні просторі Тайваню, були метеорологічними і не становили загрози безпеці, а отже і не потребували збиття.

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Теги: окупанти армія Китай Генштаб військові розслідування повітряні кулі

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