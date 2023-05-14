До чого ЄС підштовхує Китай – чому Пекін зацікавлений, щоби РФ не програла

Пекін повністю відмовляється використовувати свої можливості для впливу на політику Путіна

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пригрозив Китайській Народній Республіці (КНР) погіршенням відносин з Євросоюзом, якщо керівництво Китаю не змінить свою політику і не натисне на Кремль у питанні припинення війни проти України. Що означає ця заява? Чи вплине вона на КНР? Видання «Коментарі» із цими питаннями звернулося до експертів.

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Ведеться активна дипломатична боротьба за те, щоб Китай повною мірою впливав на політику путінського режиму Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок вважає заяву Борреля – показовою. І нагадує, що ЄС і КНР протягом кількох місяців ведуть активні публічні та закулісні переговори про можливість їхнього впливу на припинення Росією війни проти України.

«Торічний візит до Пекіна канцлера ФРН Олафа Шольца, візити у квітні цього року туди ж президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн та президента Франції Еммануеля Макрона, а пізніше – глави МЗС ФРН Анналени Бербок, свідчать про те, що Китай та Європа зацікавлені у збереженні і навіть потеплінні, розвитку дипломатичних, політичних, економічних відносин. При цьому КНР, судячи із заяви Борреля, почала спекулювати деякими моментами. У тому числі, не використовуючи повною мірою свої можливості для впливу на політику Путіна. Хоча, зрозуміло, що КНР має достатньо важелів впливу для цього», – зазначає експерт. На його думку, Пекін веде зараз цікаву міжнародну політичну гру. І в цьому ракурсі слід розглядати саміт «Китай – Центральна Азія», який незабаром пройде в КНР.

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«Керівники країн Центральної Азії, які були присутні у Москві на параді 9 травня, будуть на цьому саміті. Першому подібному з часів розвалу СРСР. Він матиме серйозні, за прогнозами найвищого керівництва Китаю, політичні результати. А згодом, можливо, і наслідки», – вважає Валерій Клочок.

Європа, впевнений він, розуміє, що Китай заграє зараз з країнами Центральної Азії та на Близькому Сході, намагається збільшити там свій вплив. Таким чином, виторговуючи більше преференцій щодо можливого втручання в політику Путіна з метою якнайшвидшого припинення російської агресії проти України.

«Китайська влада, безумовно, зацікавлена у припиненні, як вона називає «української кризи». Але хочуть, щоб це сталося з максимальною вигодою для КНР, – наголошує експерт. – І заява Борреля, яка обговорюється нами, доводить, що ведеться активна дипломатична боротьба за те, щоб Китай повною мірою впливав на політику путінського режиму. Наголошую, КНР може це зробити». Валерій Клочок припускає, що один зі сценаріїв – транзит влади в РФ, над чим, схоже, працює частина російських еліт. «Путіну, зрозуміло, це не подобається, він всіляко чинить опір. Думаю, ми незабаром побачимо певний розвиток подій, який залежатиме, зокрема, від того, чи європейці дотиснуть Китай на більш рішучі дії щодо Росії», – констатує Валерій Клочок.

КНР потрібна РФ, яка не програла

Політтехнолог Борис Тізенгаузен поділився таким коментарем: «ЄС та США стурбовані тим, що Китай посилює свою роль у питанні врегулювання війни в Україні. Вони переймаються тим, що КНР може перехопити ініціативу. При тому, що Пекін явно не зацікавлений у тому, щоби Росія програла. А ось у чому зацікавлений – можна зрозуміти, якщо зрозуміти, яка Росія є вигідною для Китаю. А йому вигідна слабка Росія, але не розвалена, не повалена. Тобто – плюс-мінус, що знаходиться в нинішньому стані. Тоталітарна, авторитарна, з корупційними урядом та президентом. Це гарантія того, що вона не зможе зблизитися із Заходом».

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Тобто, пояснює експерт, Китай не зацікавлений у процесах, які запустять у РФ механізм неконтрольованого розвалу. Адже тоді там може з'явитися влада, менш контрольована, менш залежна від впливу з боку Пекіна.

«Отже – КНР потрібна РФ, яка не програла (а, припустимо, у тому чи іншому вигляді «заморозила» війну), обкладена санкціями, що ворогує із Заходом. Така Росія готова купувати у Китаю все, що завгодно. І продавати туди свої природні ресурси за наднизькими цінами», – каже Борис Тізенгаузен.

Із цього і слід виходити, намагаючись зрозуміти логіку Китаю, упевнений він. І саме через цю призму розглядати анонсований на наступний тиждень візит китайського спецпредставника до ЄС, України та РФ.

Китай намагатиметься допомогти Росії не отримати стратегічної поразки

Економічний та політичний експерт Борис Кушнірук наголошує, що Китай, враховуючи власне бачення світоустрою, бачить РФ природним союзником. Причому, союзником сателітним, де головну роль грає Китай, але важливим у ракурсі спільного протистояння Західному світу.

«Так було до відкритого вторгнення Росії в Україну, яке розвіяло ілюзії щодо могутності російської армії. Опинившись віч-на-віч із Західним світом, КНР не зважиться на конфронтацію. Більше того, поразка РФ у війні суттєво знижує ризики нападу Китаю на Тайвань. Адже Захід на прикладі протистояння Росії в Україні показав, яким чином він може консолідуватися, діяти спільними зусиллями проти країни, яка порушує міжнародне право, – пояснює експерт. — Так, Китай хоче завершення війни. Але йому важливо не допустити поразки РФ».

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З огляду на це Борис Кушнірук не думає, що Пекін тиснутиме на Москву, закликаючи ту капітулювати.

«Тим більше, що ситуація вже увійшла у суперечність із самими російським режимом. Тому що – і про це пишуть західні ЗМІ – Путін, розпочавши цю війну, не мав плану «Б». Не продумав, що робити, якщо спецоперація піде не так, як задумувалося. У результаті він опинився у ситуації, коли не має механізму зупинки війни не те що зі збереженням обличчя, а й збереженням усього, окупованого з 2014 року. Включно з Кримом. Я писав про це ще минулого року, що з погляду Заходу саме поразка РФ у війні – стратегічна поразка – суттєво послаблює можливості Китаю. І тут виникає розтяжка, яку важливо розуміти нашим дипломатом, пояснюючи Заходу, що не лише в інтересах України, а й у його – Заходу – інтересах, завдання РФ саме стратегічної поразки. Розгромної. Не просто дати відповзти на якихось умовах (наприклад, залишивши за собою Крим), але відновити територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах», – наголошує експерт.

Так, такий удар створює ризики дестабілізації у самій Росії, зазначає він. Але нам, упевнений Борис Кушнірук, важливо пояснювати міжнародним партнерам, що це набагато краще, ніж збереження тандему РФ-КНР, що несе величезні ризики для всіх. Тим більше, що без завдання стратегічної поразки Росії, вона з часом обов'язково спробує розпочати нову війну.

«Виходячи з цього, вважаю, що Китай продовжать тиснути і на ЄС, і на США. Але він, не готовий йти на пряму конфронтацію з колективним Заходом, не постачатиме РФ зброю і боєприпаси відкрито. Але тишком-нишком, у тому числі через треті країни (Північну Корею, Іран) намагатиметься допомогти Росії не отримати стратегічної поразки», – констатує експерт.

Сергій Кравцев