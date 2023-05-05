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Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення
Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року
фото ілюстративне

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною

Сьогодні, 5 травня, відбудеться неймовірна астрономічна подія – місячне затемнення. Воно закриє коридор затемнень, що розпочався у квітні. А ще подія збігається з сильним енергетичним днем – Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.

Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Триватиме чотири години, а пік очікується о 19:22. У цей час затемнення Місяця можна буде побачити неозброєним оком.

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року. Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії, у тому числі в Україні.

Онлайн-трансляцію можна дивитись тут:

Раніше повідомлялося, що вчені вперше зняли на Марсі сонячне затемнення.

Теги: космос Україна

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