Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення
Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною
Сьогодні, 5 травня, відбудеться неймовірна астрономічна подія – місячне затемнення. Воно закриє коридор затемнень, що розпочався у квітні. А ще подія збігається з сильним енергетичним днем – Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.
Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Триватиме чотири години, а пік очікується о 19:22. У цей час затемнення Місяця можна буде побачити неозброєним оком.
Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року. Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії, у тому числі в Україні.
Онлайн-трансляцію можна дивитись тут:
Раніше повідомлялося, що вчені вперше зняли на Марсі сонячне затемнення.
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