Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення

Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною

Сьогодні, 5 травня, відбудеться неймовірна астрономічна подія – місячне затемнення. Воно закриє коридор затемнень, що розпочався у квітні. А ще подія збігається з сильним енергетичним днем – Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Триватиме чотири години, а пік очікується о 19:22. У цей час затемнення Місяця можна буде побачити неозброєним оком.

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року. Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії, у тому числі в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Онлайн-трансляцію можна дивитись тут:

Раніше повідомлялося, що вчені вперше зняли на Марсі сонячне затемнення.