Головна Світ Політика
search button user button menu button

Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
Тайвань готується отримати потужну військову допомогу від США
Фото: AP

Влада Тайваню офіційно підтвердила, що проводить перемовини із США про передачу острову зброї на $500 млн

Тайвань вже чотири місяці веде переговори зі США щодо постачання американських озброєнь на суму $500 млн. Про це заявив голова місцевого оборонного відомства Цю Гочжен. Його слова наводить газета South China Morning Post.

Таким чином, тайванська влада підтвердила інформацію, раніше опубліковану Reuters. Джерела видання повідомляли, що зброю планують передати за прискореною процедурою, яка застосовується для надання військової допомоги  Україні.

«Ця додаткова зброя буде надана нам безкоштовно і не буде виключена зі списку закупівель, який США відклали», –сказав Цю Гочжен.

Нагадаємо, Конгрес США дозволив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів у бюджеті на 2023 рік.

Цю Гочжен уточнив, що США хочуть відправити додаткове озброєння Тайваню на безоплатній основі, тобто замість техніки, що продається, терміни поставок якої американській владі довелося перенести. Як заявляв глава відомства 4 травня, терміни постачання винищувачів F-16V із США збільшилися – 66 літаків планували відправити в останньому кварталі 2023 року, але тепер їхню передачу відклали до третього кварталу 2024-го.

За словами Цю Гочжена, в рамках нового пакету допомоги США направлять Тайваню ракети безпосередньо зі своїх арсеналів, а також підтримають навчання їх використання. Цю Гочжен уточнив, що терміни цих постачань поки невідомі, їх визначать пізніше у Вашингтоні. Глава відомства також визнав, що на Тайвані знаходяться американські військові інструктори для допомоги у навчанні місцевих військових та спостережень за навчаннями.

South China Morning Post пише, що раніше Тайвань поскаржився на затримки з поставками зброї США, включаючи ракети Stinger і вдосконалені винищувачі F-16V. У 2019 році США дозволили продати Тайваню 250 Stinger, але багато з них було використано для потреб ЗСУ в Україні.

Нагадаємо, Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN наступного дня після того, як Китай зімітував «спільні високоточні удари» по Тайваню під час військових навчань навколо острова. Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

Читайте також:  Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню

Теги: Китай озброєння Тайвань військові зброя міністр США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леді Гага співала гімн США на інавгурації Байдена
Леді Гага отримала посаду в Білому домі: деталі
14 квiтня, 04:13
Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця
13 квiтня, 18:45
Корабель ВМС США «Дональд Кук» вже бував у Чорному морі
США заявили про намір захистити свободу судноплавства у Чорному морі
11 квiтня, 13:08
Катівня на вулиці Теплоенергетиків у Херсоні
Катівні у Херсоні: свідчення постраждалих
15 квiтня, 11:52
Через великі втрати Росія створила нову групу військ на півдні України – британська розвідка
Через великі втрати Росія створила нову групу військ на півдні України – британська розвідка
20 квiтня, 09:25
Чоловік продав все своє професійне обладнання заради придбання дрона
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
27 квiтня, 09:00
Більше 50% всіх смертей сталося не від небезпечних для життя поранень
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
27 квiтня, 17:23
Порошенко: кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними
Порошенко про доплати військовим: треба скоротити всі інші витрати
2 травня, 21:53
ЗСУ чекає потужне посилення: Зеленський підсумував свій візит до Фінляндії та Нідерландів
ЗСУ чекає потужне посилення: Зеленський підсумував свій візит до Фінляндії та Нідерландів
5 травня, 21:05

Політика

Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі
Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
18K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
8099
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
6501
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
6006
Україна відкрила другий фронт війни
5869
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту