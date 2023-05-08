Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова

Влада Тайваню офіційно підтвердила, що проводить перемовини із США про передачу острову зброї на $500 млн

Тайвань вже чотири місяці веде переговори зі США щодо постачання американських озброєнь на суму $500 млн. Про це заявив голова місцевого оборонного відомства Цю Гочжен. Його слова наводить газета South China Morning Post.

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Таким чином, тайванська влада підтвердила інформацію, раніше опубліковану Reuters. Джерела видання повідомляли, що зброю планують передати за прискореною процедурою, яка застосовується для надання військової допомоги Україні.

«Ця додаткова зброя буде надана нам безкоштовно і не буде виключена зі списку закупівель, який США відклали», –сказав Цю Гочжен.

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Нагадаємо, Конгрес США дозволив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів у бюджеті на 2023 рік.

Цю Гочжен уточнив, що США хочуть відправити додаткове озброєння Тайваню на безоплатній основі, тобто замість техніки, що продається, терміни поставок якої американській владі довелося перенести. Як заявляв глава відомства 4 травня, терміни постачання винищувачів F-16V із США збільшилися – 66 літаків планували відправити в останньому кварталі 2023 року, але тепер їхню передачу відклали до третього кварталу 2024-го.

За словами Цю Гочжена, в рамках нового пакету допомоги США направлять Тайваню ракети безпосередньо зі своїх арсеналів, а також підтримають навчання їх використання. Цю Гочжен уточнив, що терміни цих постачань поки невідомі, їх визначать пізніше у Вашингтоні. Глава відомства також визнав, що на Тайвані знаходяться американські військові інструктори для допомоги у навчанні місцевих військових та спостережень за навчаннями.

South China Morning Post пише, що раніше Тайвань поскаржився на затримки з поставками зброї США, включаючи ракети Stinger і вдосконалені винищувачі F-16V. У 2019 році США дозволили продати Тайваню 250 Stinger, але багато з них було використано для потреб ЗСУ в Україні.

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Нагадаємо, Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN наступного дня після того, як Китай зімітував «спільні високоточні удари» по Тайваню під час військових навчань навколо острова. Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.