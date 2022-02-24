Байден оголосив жорсткі санкції проти Росії

США, зокрема, запровадили санкції проти російських банків, які мають разом понад $1 трлн капіталу

Президент США Джо Байден ввечері 24 лютого оголосив про нові санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення в Україну. Про це він сказав на брифінгу.

«Російські військові почали грубий напад на Україну без провокацій. Це задумана на перед атака. Ми говорили про це місяцями. У них є багато військових, вони підтягнули медичне устаткування. Він відкинув будь-яке намагання партнерів уникнути людських страждань», – сказав Байден.

Путіна президент США назвав агресором, який обрав війну.

Відомо, що США запровадили санкції проти російських банків, які мають разом понад $1 трлн капіталу, зокрема на російський держбанк ВТБ – другий за величиною у РФ.

Штати також обмежить здатність РФ і уряду проводити операції зокрема з доларами та євро. Байден каже, що санкції зокрема припинять здатність фінансувати і збільшувати російське військо.

Нові санкції, які торкнуться, зокрема, космічної галузі, обмежать експорт високотехнологічної продукції до Росії на 50%, пообіцяв Байден. Крім того, американські обмеження стосуватимуться представників російської еліти. Хто саме з росіян увійде до нового списку санкцій, американський президент не розкрив.

«Вплив деяких наших санкцій буде видно з часом», – сказав президент США.

Водночас Байден каже, що Штати не братиме участь у війні в Україні.

Також сьогодні прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.