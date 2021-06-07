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    Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки – ВООЗ

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    У країнах з найбільшим доступом до вакцин від Covid-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи - Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки – ВООЗ

    У країнах з найбільшим доступом до вакцин від Covid-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи

    Фото: «Шпальта»

    У світі фіксують збільшення глобальної передачі нових штамів коронавірусу

    З урахування поширення нових штамів коронавірусу швидке зняття карантинних обмеження може мати катастрофічні наслідки.

    Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус.

    Він зазначив, що в країнах з найбільшим доступом до вакцин від Covid-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країнах обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно відповідно до циркуляції вірусів.

    «Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант «Дельта», занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований», – наголосив Гебрейсус.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово

    До слова, вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу.

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    Теги: медицина карантин імунітет вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки – ВООЗ