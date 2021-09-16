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    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)

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    Підземні поштовхи були зафіксовані біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб - Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Підземні поштовхи були зафіксовані біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб
    фото: sina.com.cn

    Майже 7 тисяч людей були евакуйовані після землетрусу

    На південному заході Китаю в провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,0. Загинули щонайменше троє осіб і 60 постраждали, повідомляє інформаційний портал Sina.

    Щонайменше троє постраждалих отримали тяжкі травми. Майже 7 тисяч людей були евакуйовані.

    За даними Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи були зафіксовані в четвер вранці о 4:33 за місцевим часом у повіті Лусянь біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб.

    Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. О 04:55 там були зафіксовані поштовхи магнітудою 2,8.

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    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)
    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)

    До слова, на днях Аргентину також сколихнув сильний землетрус.

    Нагадаємо, минулого тижня у Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені.

    Відомо, що зсув стався після сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7 балів у ніч на 7 вересня.

    Також у вересні в Карпатах стався землетрус.

    Варто додати, що українські науковці ще в 2019 році говорили, що в Україні може відбутися досить потужний землетрус. Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз на 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

    Теги: стихійні лиха Китай землетрус
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    Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)