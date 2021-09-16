Китай сколихнув сильний землетрус, є жертви та руйнування (фото)

Підземні поштовхи були зафіксовані біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб

Майже 7 тисяч людей були евакуйовані після землетрусу

На південному заході Китаю в провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,0. Загинули щонайменше троє осіб і 60 постраждали, повідомляє інформаційний портал Sina.

Щонайменше троє постраждалих отримали тяжкі травми. Майже 7 тисяч людей були евакуйовані.

За даними Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи були зафіксовані в четвер вранці о 4:33 за місцевим часом у повіті Лусянь біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. О 04:55 там були зафіксовані поштовхи магнітудою 2,8.

До слова, на днях Аргентину також сколихнув сильний землетрус.

Нагадаємо, минулого тижня у Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені.

Відомо, що зсув стався після сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7 балів у ніч на 7 вересня.

Також у вересні в Карпатах стався землетрус.

Варто додати, що українські науковці ще в 2019 році говорили, що в Україні може відбутися досить потужний землетрус. Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз на 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.