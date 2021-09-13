Аргентину сколихнув сильний землетрус

Даних про потерпілих і руйнування поки що не надходило

Осередок залягав на глибині 171 кілометр

Землетрус магнітудою 6,2 зафіксовано на північному заході Аргентини. Про це у понеділок, 13 вересня, повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 175 кілометрів на захід від міста Сан-Сальвадор-де-Жужуй з населенням близько 305 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 171 кілометр.

Даних про потерпілих і руйнування поки що не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня у Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені.

Відомо, що зсув стався після сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7 балів у ніч на 7 вересня.

Також у вересні в Карпатах стався землетрус.

Варто додати, що українські науковці ще в 2019 році говорили, що в Україні може відбутися досить потужний землетрус. Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент можуть обвалитися.

У приміщенні варто стояти подалі від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великих меблів або техніки, що може впасти на людей.