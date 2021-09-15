Францію накрила потужна повінь (відео)

Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель

На півдні Франції всього за дві години випала двомісячна норма опадів

Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Як повідомляє Sky News, через негоду порушено рух великими дорогами та магістралями.

Так, в одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

I’ve disabled replies because trolls always tell me ‘It always [floods/burns/sinks/explodes - insert as appropriate] in that place’.



This is happening everywhere, more often, more intensely. Latest from France.#ClimateCrisis #ClimateEmergency #extinctionpic.twitter.com/LwgnG2xW3X — Brendan May (@bmay) September 15, 2021

Наразі відомо, що пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 особи.

Крім того, в постраждалих районах порушено рух великими дорогами та магістралями.

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