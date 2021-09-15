  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Францію накрила потужна повінь (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель - Францію накрила потужна повінь (відео)
    Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель
    фото: yimg.com

    На півдні Франції всього за дві години випала двомісячна норма опадів

    Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Як повідомляє Sky News, через негоду порушено рух великими дорогами та магістралями.

    Так, в одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

    Наразі відомо, що пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 особи.

    Крім того, в постраждалих районах порушено рух великими дорогами та магістралями.

    Нагадаємо, у вересні Мексику накрила потужна повінь, є загиблі (фото, відео).

    Також Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео).

    Як відомо, у США лютував ураган Іда – один із найсильніших за 170 років (відео).

    Теги: стихійні лиха Франція негода повінь дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Францію накрила потужна повінь (відео)