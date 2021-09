Францію накрила потужна повінь (відео)

Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Як повідомляє Sky News, через негоду порушено рух великими дорогами та магістралями.

Так, в одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

I’ve disabled replies because trolls always tell me ‘It always [floods/burns/sinks/explodes - insert as appropriate] in that place’.



This is happening everywhere, more often, more intensely. Latest from France.#ClimateCrisis #ClimateEmergency #extinctionpic.twitter.com/LwgnG2xW3X