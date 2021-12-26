Китайські вчені розробили «прокурора» на основі штучного інтелекту

У Китаї штучний інтелект активно впроваджується в найрізноманітніші сфери соціального життя

У Китаї штучний інтелект активно впроваджується в найрізноманітніші сфери соціального життя

Штучний інтелект зможе точно вирішувати справи та висувати обвинувачення

Китайські науковці заявили про розробку першої в світі машини, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту, повідомляє The Korea Times.

«Прокурор» на основі штучного інтелекту може висунути обвинувачення із точністю понад 97% після усного опису справи.

Сама машина була протестована в одній із прокуратур Шанхаю.

За словами вчених, ця технологія допоможе зменшити щоденне навантаження на прокурорів-людей, дозволяючи їм зосередитися на складніших завданнях на роботі.

Зазначається, що деякі німецькі прокурори вже використовують технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень і цифрову криміналістичну експертизу, щоб збільшити швидкість і точність обробки справ.

Також Hyundai представила Mobile Eccentric Droid – невеликого чотириколісного робота з платформою, який допоможе перевозити речі.

Робот – це прямокутна платформа розмірами 67×60×33 см та чотирма 12-дюймовими колесами з незалежною підвіскою. Вона стабілізується і розрахована на пересування не тільки рівною поверхнею, але й під кутом, зберігаючи позицію самої платформи

До слова, компанія Huawei представила новий розумний годинник Watch D, головною особливістю якого є здатність вимірювати кров’яний тиск та робити електрокардіограму. Ба більше, пристрій був сертифікований Бюро санітарного нагляду за якістю Управління контролю за продуктами та ліками Китаю як медичний пристрій другого класу.

Huawei Watch D оснащено мініатюрним датчиком тиску та мікрокомпресором, які вимірюють артеріальний тиск з похибкою в межах ±3 мм ртутного стовпа, при цьому манжета вбудована в ремінець, як у звичайного апарату для вимірювання артеріального тиску.

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