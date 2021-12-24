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    Користувачі Chrome втратять доступ до сайтів через оновлення

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    Chrome 100 може призвести до припинення роботи сайтів, створених за допомогою конструктора Duda - Користувачі Chrome втратять доступ до сайтів через оновлення
    Chrome 100 може призвести до припинення роботи сайтів, створених за допомогою конструктора Duda
    фото: Global Look Press

    Google вже шукає вирішення цієї проблеми

    Популярний веб-браузер Chrome незабаром оновиться до сотої версії, через що деякі веб-сайти можуть перестати відкриватися. Про це повідомляє портал 9to5google.

    Компанія Google вже шукає вирішення цієї проблеми.

    Розробникам браузера давно відомо, що Chrome 100 може призвести до припинення роботи сайтів, створених за допомогою конструктора Duda. Проблема полягає в тому, що Duda, зчитуючи інформацію про версію браузера, бачить перші дві цифри. Таким чином версія «100» сприйматиметься у вигляді «10», а Duda автоматично блокує будь-яку версію Chrome нижче версії 40.

    Google планує обійти баг, прописуючи актуальну версію браузера після перших двох цифр, що залишаться незмінними.

    З подібною проблемою вже стикалася платформа Yell Business, розробники якої згодом виправили помилку визначення версії браузера.

    Нагадаємо, що YouTube оголосив про припинення відображення кількості дизлайків під відео, хоча сама кнопка «Не подобається» не зникла.

    Теги: Google технології Chrome
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    Користувачі Chrome втратять доступ до сайтів через оновлення