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    Збій в оплаті проїзду у київському транспорті ліквідовано

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    Через збій неможливо було поповнити транспортну картку у застосунку «Київ цифровий»
    фото з відкритих джерел

    Наразі придбати квиток для проїзду можна, як зазвичай

    Система оплати проїзду у громадському транспорті Києва працює в штатному режимі. Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені. Про це повідомляє комунальне підприємство «ГІОЦ».

    Наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку «Київ цифровий», в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.

    У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.

    Нагадаємо, в п'ятницю, 24 грудня, вранці в Києві стався збій в роботі транспортного сервісу, у зв’язку з чим неможливо придбати квитки для проїзду в громадському транспорті. Пасажири могли скористатися лише квитками, які придбані раніше. В метрополітені також можна оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

    Як відомо, вже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті. Від початку повного скасування паперових талонів е-квитком скористалися 119 млн разів. Також у міському застосунку «Київ цифровий» було згенеровано 10 млн QR-квитків. Зокрема, у застосунок користувачі додали вже понад 500 тис. транспортних карт.

    з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

    Теги: Київ громадський транспорт технології квиток
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    Збій в оплаті проїзду у київському транспорті ліквідовано