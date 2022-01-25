КНДР вп’яте за місяць провела випробування ракет: експерти пояснили дії Пхеньяна

Останні ракетні залпи КНДР можуть бути спрямовані на нарощування геополітичної напруги

Північна Корея сьогодні випустила дві крилаті ракети в море

Північна Корея 25 січня випустила дві крилаті ракети в море біля свого східного узбережжя. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що запуск був п'ятим цього року після випробувань тактичної керованої ракети та двох гіперзвукових ракет, здатних розвивати високу швидкість та маневрувати після старту, а також залізничної ракетної системи.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не уточнив дальність та траєкторію ракет, але заявив, що проводить аналіз разом із владою США.

Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети або ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування низки ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зупинилися після невдалого саміту зі США у 2019 році.

За словами військового експерта з Корейського інституту оборонного аналізу Лі Сан Міна, останні ракетні залпи можуть бути спрямовані на нарощування геополітичної напруги і, можливо, спонукати Сполучені Штати до розробки нової стратегії.

«Крилаті ракети повільніші за балістичні, і тому вважаються меншою загрозою, але вони вражають цілі з високою точністю, що Північна Корея продовжуватиме розвивати», – заявив експерт.

Нагадаємо, 17 січня КНДР запустила дві балістичні ракети.

Раніше повідомлялося про три інші випробування Північної Кореї в січні. Два з них – це одиночні запуски «гіперзвукових ракет», здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після запуску. Перший запуск відбувся 5 січня, другий – 11 січня.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня 2021 року Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.