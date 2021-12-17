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    Північнокорейцям заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів

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    Упродовж 11 днів для мешканців країни діятиме ряд суворих заборон - Північнокорейцям заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів
    Упродовж 11 днів для мешканців країни діятиме ряд суворих заборон
    фото з відкритих джерел

    Батько чинного північнокорейського диктатора помер 10 років тому

    Керівництво КНДР наказало мешканцям країни дотримуватися суворої 11-денної жалоби з нагоди десятої річниці смерті колишнього лідера країни Кім Чен Іра. Про це повідомляє Radio Free Asia.

    «У період жалоби ми не повинні вживати алкоголь, сміятися чи займатися дозвіллям», – повідомив мешканець прикордонного північнокорейського міста Сінийджу. Також упродовж днів жалоби мешканцям КНДР заборонено робити покупки.

    «У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп’яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили», – розповів співрозмовник видання.

    За його словами, якщо під час жалоби помирає член сім'ї, голосно плакати не дозволяється. Тіло виносять з дому лише після завершення жалоби. Дні народження також не відзначають.

    Зазначимо, Кім Чен Ір – син засновника КНДР Кім Ір Сена та батько чинного керівника країни Кім Чен Ина. Він однообно керував КНДР з 1994 року до своєї смерті у 2011 році.

    Раніше ексрадник президента РФ розповів про оргію за участі Путіна та Кім Чен Іра.

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    Теги: парад Північна Корея Кім Чен Ин влада
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    Північнокорейцям заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів