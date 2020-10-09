Президент Киргизстану вводить війська до Бішкеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент наказав військовим терміново взяти ситуацію під контроль

Військові повинні організувати блокпости, припинити збройні сутички, а також забезпечити охорону правопорядку

Президента Киргизстану Сооронбай Жеенбеков вводить у Бішкеку режим надзвичайного стану. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що президент наказав військовим терміново взяти ситуацію під контроль.

«Колони військових вантажівок були помічені в південній і західній частині Бішкека», – йдеться у повідомленні.

Також Жеенбеков провів зустріч з новим керівництвом Генерального штабу.

«Сьогодні я підписав указ про введення в столиці режиму надзвичайного стану. Виходячи з ситуації, що склалася, ми зобов'язані терміново взяти її під контроль. Військові повинні організувати блокпости, припинити збройні сутички, а також забезпечити охорону правопорядку і захист мирного населення», – заявив Сооронбай Жеенбеков.

Як повідомлялося раніше, на центральній площі столиці почалися сутички між прихильниками колишнього президента Алмазбека Атамбаєва і депутата Садира Жапарова, який претендує на посаду виконувача обов'язків голови уряду. Крім того, на площі були чутні звуки стрілянини.

Нагадаємо, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єрміністра Кубатбека Боронова і всього уряду.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.