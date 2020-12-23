Колумбія видворила підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

Росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії

Москва відповіла дзеркально – зажадала відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії

Влада Колумбії вислала з країни двох співробітників російського посольства.

Міністр закордонних справ Клаудія Блюм повідомила, що уряд прийняв рішення вимагати відкликання двох російських дипломатів, акредитованих в Колумбії, після перевірки того, що вони здійснюють в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції.

У МЗС уточнили, що Москва відповіла дзеркально – зажадала відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одного росіянина звати Олександр Парістов і він працював в Службі зовнішньої розвідки, а другий, Олександр Бєлоусов, – на ГРУ.

За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії та цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни.

Раніше цього місяця Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

До слова, прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.