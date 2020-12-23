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    У світі

    Колумбія видворила підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

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    <p>Росіяни вербували інформаторів&nbsp;в місті Калі на заході Колумбії</p> - Колумбія видворила підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

    Росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії

    Фото: semana

    Москва відповіла дзеркально – зажадала відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії

    Влада Колумбії вислала з країни двох співробітників російського посольства.

    Міністр закордонних справ Клаудія Блюм повідомила, що уряд прийняв рішення вимагати відкликання двох російських дипломатів, акредитованих в Колумбії, після перевірки того, що вони здійснюють в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції.

    У МЗС уточнили, що Москва відповіла дзеркально – зажадала відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що одного росіянина звати Олександр Парістов і він працював в Службі зовнішньої розвідки, а другий, Олександр Бєлоусов, – на ГРУ.

    За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії та цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни.

    Раніше цього місяця Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

    До слова, прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

    19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

    Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

    Теги: розвідка Росія дипломатія ГРУ шпигун дипломатичний конфлікт скандал Колумбія
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