Колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку

Таємний агент Москви довгі роки служив в лавах спецназу, отримавши звання капітана

Колишній офіцер спецназу США Пітер Деббінс визнав себе винним у змові з працівниками російської розвідки.

Про це повідомляє пресслужба мін'юсту США.

«Колишній «зелений берет» Сухопутних сил визнав провину у змові з російськими оперативними співробітниками розвідки з метою надання їм інформації про національну оборону Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні відомства.

Повідомляється, що Деббінс почав співпрацювати з російськими спецслужбами в грудні 1996 року. До січня 2011 року він передавав росіянам інформацію, що стосується національної оборони США, зустрічався з агентами російських спецслужб і періодично бував у Росії.

У 1997 році російська розвідка привласнила американцеві кодове ім'я, і він підписав документи про те, що «хотів би служити Росії».

Деббінс вступив до лав збройних сил США в 1998 році, тобто вже після того, як був завербований російськими спецслужбами. До 2005 року він служив у хімічних військах Армії США, а потім перейшов в спецназ. У повідомленні мін'юсту йдеться, що ідея продовження військової кар'єри Деббінса у спецназі належала російській розвідці. У результаті таємний агент Москви довгі роки служив в лавах спецназу, отримавши звання капітана.

Деббінс надавав агентам російської розвідки інформацію про діяльність хімічних елементів і підрозділів спеціального призначення, в яких він служив. У 2008 році, після припинення служби в армії, він передав російській розвідці секретну інформацію, що стосується його служби, а також надав імена і особисті дані колишніх товаришів по службі-спецназівців. Ця інформація була потрібна росіянам для оцінки можливого вербування інших «зелених беретів».

Вирок Деббінсу винесуть 26 лютого 2021 року. Максимальне покарання, яке загрожує за висунутими йому звинуваченнями – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.