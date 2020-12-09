Данія звинуватила росіянина у шпигунстві

Влада Данії збирається засудити росіянина і випровадити його з країни

Підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології

Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні. Про це повідомляє видання Extra Bladet.

Зазначається, що підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації, зокрема, про данські енергетичні технології.

Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.

Приводом для арешту, який відбувся в липні, послужило велике розслідування в Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Звинувачення вимагатиме, щоб росіянин був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

Як очікується, справа росіянина буде вестися за закритими дверима.

Нагадаємо, 19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.