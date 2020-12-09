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    Данія звинуватила росіянина у шпигунстві

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    Влада Данії збирається засудити росіянина і випровадити його з країни - Данія звинуватила росіянина у шпигунстві
    Влада Данії збирається засудити росіянина і випровадити його з країни

    Підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології

    Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні. Про це повідомляє видання Extra Bladet.

    Зазначається, що підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації, зокрема, про данські енергетичні технології.

    Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.

    Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.

    Приводом для арешту, який відбувся в липні, послужило велике розслідування в Поліцейської розвідувальної служби (PET).

    Звинувачення вимагатиме, щоб росіянин був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

    Як очікується, справа росіянина буде вестися за закритими дверима.

    Нагадаємо, 19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

    Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

    Теги: Росія прокуратура шпигун Данія технології розслідування
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