Данія звинуватила росіянина у шпигунстві
Підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології
Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні. Про це повідомляє видання Extra Bladet.
Зазначається, що підозрюваний звинувачується у передачі російській розвідці інформації, зокрема, про данські енергетичні технології.
Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.
Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.
Приводом для арешту, який відбувся в липні, послужило велике розслідування в Поліцейської розвідувальної служби (PET).
Звинувачення вимагатиме, щоб росіянин був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.
Як очікується, справа росіянина буде вестися за закритими дверима.
Нагадаємо, 19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.
Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.