Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Росіяни збирали у Нідерландах інформацію про штучний інтелект та нанотехнології

Дипломати були співробітниками Служби зовнішньої розвідки РФ і займалися збором даних

Нідерланди вислали з країни двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє видання NOS.

За даними влади Нідерландів, дипломати були співробітниками Служби зовнішньої розвідки РФ і займалися збором даних. Вони збирали інформацію про штучний інтелект та нанотехнології.

Тепер дипломати повинні покинути країну впродовж 14 днів.

У посольстві Росії підтвердили, що двоє дипломатів були вислані у зв'язку з «діяльністю, несумісною з їх статусом».

Нагадаємо, цього тижня прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.