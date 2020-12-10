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    У світі

    Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

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    <p>Росіяни збирали у Нідерландах інформацію про штучний інтелект та нанотехнології</p> - Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

    Росіяни збирали у Нідерландах інформацію про штучний інтелект та нанотехнології

    Фото: ANP

    Дипломати були співробітниками Служби зовнішньої розвідки РФ і займалися збором даних

    Нідерланди вислали з країни двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

    Про це повідомляє видання NOS.

    За даними влади Нідерландів, дипломати були співробітниками Служби зовнішньої розвідки РФ і займалися збором даних. Вони збирали інформацію про штучний інтелект та нанотехнології.

    Тепер дипломати повинні покинути країну впродовж 14 днів.

    У посольстві Росії підтвердили, що двоє дипломатів були вислані у зв'язку з «діяльністю, несумісною з їх статусом».

    Нагадаємо, цього тижня прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

    19 листопада колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

    Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

    Теги: розвідка Росія дипломатія шпигун Нідерланди дипломатичний конфлікт посольство технології штучний інтелект
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