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  4. Командири армії РФ тримають у заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні
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    У світі

    Командири армії РФ тримають у заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні

    Командири армії РФ тримають у заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні
    фото з відкритих джерел

    Командування вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців

    В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ, повідомляє українська розвідка.

    Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

    Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром «Пушкін», м. Санкт-Петербург) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

    Тим часом Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.

    На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Командири армії РФ тримають у заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні