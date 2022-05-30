  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Російська армія зазнала величезних втрат серед офіцерів – британська розвідка
рус
    Події в Україні

    Російська армія зазнала величезних втрат серед офіцерів – британська розвідка

    Брак досвідчених і заслуговуючих довіри командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу - Російська армія зазнала величезних втрат серед офіцерів – британська розвідка
    Брак досвідчених і заслуговуючих довіри командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу
    фото з відкритих джерел

    Молодшим офіцерам РФ доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня

    Армія рашистів понесла величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

    Як наголошується в повідомленні, командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, тому що вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.

    «Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління», – наголошується в повідомленні.

    Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль в західних військах.

    Більш того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.

    «Враховуючи численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ на Україні, брак досвідчених і заслуговуючих довіри командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни», – додали в Міноборони Британії.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 травня
    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська армія зазнала величезних втрат серед офіцерів – британська розвідка