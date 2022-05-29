Москва відчуває стрес від західних санкцій – розвідка Британії

Санкції проти Росії показують свою дію

Росія продемонструвала, чи готова вона використовувати глобальну продовольчу безпеку в своїх політичних цілях

Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.

Про це пишуть британські розвідники.

Вони згадали недавню заяву заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка, який закликав Україну розмінувати територію Одеського порту для надання гуманітарного коридору суден.

Прохання Руденка до України відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: представлення альтернативних наративів, нехай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

В цьому випадку Україна встановила морські міни тільки через реальну загрозу російських морських десантів з Чорного моря, нагадують військові.

У розвідці зазначили, що Росія продемонструвала, чи готова вона використовувати глобальну продовольчу безпеку в своїх політичних цілях, а потім представити себе розумним гравцем і звинуватити Захід у всіх невдачах.

«Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції чинять на режим», – констатують у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

У 69-річного кремлівського диктатора Володимира Путіна «важка форма раку, яка швидко прогресує», йому залишилося жити «не більше двох-трьох років».