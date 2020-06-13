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    У світі

    Хакери зламали Tesla і розблокували приховану потужність електрокара

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    Нещодавно у Tesla почали впроваджувати &laquo;цифрову комплектацію&raquo; - Хакери зламали Tesla і розблокували приховану потужність електрокара
    Нещодавно у Tesla почали впроваджувати «цифрову комплектацію»

    Просунуте програмне забезпечення електрокарів Tesla є однією з головних фішок цих сучасних автомобілів

    Хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.

    Просунуте програмне забезпечення електрокарів Tesla є однією з головних фішок цих сучасних автомобілів.

    Крім різних відеоігор і жартівливих режимів, які можна налаштовувати на бортовому комп’ютері Tesla, розробники каліфорнійського автовиробника також можуть надсилати на авто своїх клієнтів оновлення, які впливають на продуктивність авто.

    Нещодавно у Tesla почали впроваджувати щось на кшталт «цифрових комплектацій»: наприклад, ви купуєте версію електрокара з базовим об’ємом акумулятора, але у вашу машину все одно встановлюють максимальну батарею. Просто вам буде доступна тільки та її частина, за яку ви заплатили, і з часом ви зможете докупити кращу комплектацію, а програмне забезпечення просто її розблокує.

    Це дозволяє спростити конвеєрний процес виробництва автомобілів, і випускати всі машини однаковими, тільки обмежуючи їх функції для покупців. Але днями така послуга зіграла злий жарт з компанією Tesla.

    Нагадаємо, відео власної поїздки на найдешевшому в світі електрокарі виклав автомобільний блогер Торчинський. Ціна такого авто – не велика і їздить він, щоправда, дуже повільно. Китайський електрокар Changli доставляють замовнику в картонній коробці.

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    Джерело: Новое Время

    машини технології Tesla
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