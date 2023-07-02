Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину

Роботу регіональних центрів з набору у ПВК тимчасово зупинено

Приватна військова компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів. Відповідні оголошення почали розповсюджувати в мережі канали, близькі до терористичної організації.

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«У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК «Вагнер» у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово зупиняємо роботу регіональних центрів з набору у ПВК «Вагнер» терміном на один місяць», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе.

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Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.