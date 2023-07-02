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Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину
ПВК «Вагнер» переїздить до Білорусі
фото з відкритих джерел

Роботу регіональних центрів з набору у ПВК тимчасово зупинено

Приватна військова компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів. Відповідні оголошення почали розповсюджувати в мережі канали, близькі до терористичної організації.

Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину фото 1

«У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК «Вагнер» у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово зупиняємо роботу регіональних центрів з набору у ПВК «Вагнер» терміном на один місяць», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

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Теги: Білорусь Місяць

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