«Розвертаємо свої колони від Москви». Пригожин заявив, що відступає (відео)

Через ризик кровопролиття терорист наказав «вагнерівцям» відступити

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги. Про це йдеться в його офіційній заяві.

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Терорист сказав, що його бойовикам залишилося 200 км, щоб дістатися до Москви, і наразі жодної краплини російської крові внаслідок його заколоту не пролилося. Однак через ризик кровопролиття він наказав «вагнерівцям» відступити.

«Зараз наступив той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку, у польові табори згідно з планом», – заявив він.

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

«Переговори тривали протягом усього дня. В результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії «Вагнер» на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги. Зараз на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для найманців ПВК «Вагнер», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

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