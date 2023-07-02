А чому б союзникам не купити ПВК «Вагнер»? Це наблизило б Перемогу України

«На війні, як на війні»

Безумовно, група «Вагнер» – найманці, терористи, військові злочинці тощо…

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Зараз, частина з них, перебазовується на територію окупованої кремлем Білорусі. Таким чином, «вусатий тарган» Лукашенко намагається забезпечити своє нелегітимне правління ще на деякий час…

У ситуації, що складається, я б радив військово-політичному керівництву України звернутися з пропозицією до союзників і партнерів про «купівлю пвк вагнер», з метою ліквідації режиму Лукашенка та подальшого походу на Москву…

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Врешті, у цих найманців іншого виходу немає: або взяти гроші від Заходу, послужити праведній справі та зберегти свої нікчемні життя, або бути знищеними ерефівськими спецслужбами…

А ми, таким чином, наблизили б Перемогу України і багато наших Воїнів лишилися б живими…

Звичайно, цей варіант «такий собі», але «на війні, як на війні»…