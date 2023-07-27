Конфуз дня. Путін випустив Кирила виступити перед африканцями: що з того вийшло

Диктатор Путін з усіх сил намагався показати, що його не засмутила обмовка патріарха Кирила, проте не зміг стримати емоцій

Патріарх Кирило забув, як звуть Володимира Путіна

На саміті Росія-Африка, який відбувся у Санкт-Петербурзі 27 липня, голова РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) раптом забув ім’я президента Росії Володимира Путіна, звертаючись до нього. Курйозний момент одразу поширився в соціальних мережах.

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Так, очільник Російської православної церкви переплутав по батькові російського диктатора: замість того, аби назвати Путіна Володимировичем, назвав його Васильовичем.

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«Ваша ясновельможносте, вельмишановний Володимире Васильовичу… Володимире Володимировичу, президенте Російської Федерації. Ваша ясновельможносте, шановний пане Азалі Ассумані, президента Союзу Коморським островів…», – сказав Кирило.

Зазначимо, що таке ж ім'я по батькові мав і сумнозвісний тиран Іван Грозний, який відомий своїми кривавими розправами та стратами, а також започаткуванням Опричнини, яка вважається періодом масових репресій, свавілля та жахливих злочинів. Певно, один диктатор нагадав Кирилові іншого диктатора.

Реагуючи на це, Путін дуже сумно посміхнувся.

Нагадаємо, що раніше патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви. До того ж патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії.