Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси

На фото до та після можна побачити, яких руйнувань зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

«Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки», – розповів клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

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Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Спасо-Преображенський кафедральний собор до російської атаки

Спасо-Преображенський кафедральний собор до російської атаки

Спасо-Преображенський кафедральний собор до російської атаки

У соцмережах з'явилися фото Спасо-Преображенського кафедрального собору після російської атаки.

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Нагадаємо, патріарх Кирило благословив російську армію на війну та вбивства українців.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Про це інформує Головне управління Національної поліції Одеської області.

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Також унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.