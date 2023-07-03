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Путін може підірвати Запорізьку АЕС – Times

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін може підірвати Запорізьку АЕС – Times
Позиції Путіна похитнулися
фото з відкритих джерел

Провали можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків

Російський диктатор Володимир Путін цілком може розпорядитися підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які похитнулися. Про це пише британська газета Times у редакційній статті.

Times вважає, що Путіну як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників.

Однак перебіг війни, розв'язання якої саме по собі вже було «величезною стратегічною помилкою», і недавня спроба заколоту, на думку газети, можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків.

Жодних реальних успіхів на фронтах путінська армія вже давно пред'явити публіці не може, що б'є по іміджу удачливого та рішучого лідера, а події 24 червня, на думку Times, додатково продемонстрували хиткість позицій Путіна: російська армія майже не чинила опору «вагнерівцям» Пригожина, а люди у Ростові, на думку Times, «з ентузіазмом вітали найманців».

«Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, Путін може піддатися спокусі ескалувати війну в надії на швидкі перемоги», – розмірковує Times.

«Його армія вже підірвала греблю гідроелектростанції в Каховці (хоча Росія це заперечує). Цілком можливо, що вони мають і план удару по Запорізькій атомній електростанції», – продовжує газета.

Про загрозу диверсії росіян на окупованій ними ЗАЕС давно говорять українська влада. Росія ці підозри відкидає.

Times зазначає, що на користь цих підозр говорить і поступове виведення військових і персоналу зі станції, повідомлення про яке з'являлися в останні дні.

На думку Times, країни НАТО мають рішуче попередити Москву, що не залишать без відповіді диверсію на АЕС із потенційно катастрофічними наслідками. Якою може бути ця відповідь, газета припустити не намагається.

Раніше повідомлялося, що можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС – оцінювали можливі загрози для станції. 

Крім того, Зеленський повідомив про один із планів Росії щодо підриву ЗАЕС – окупанти хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні. 

Також міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. 

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в разі теракту на ЗАЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

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Теги: росія теракт війна путін Запорізька АЕС

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