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Журналісти встановили причетних до депортації українських дітей до РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Журналісти встановили причетних до депортації українських дітей до РФ
Журналісти встановили, як і хто вивіз українських дітей з окупованої Донеччини до РФ
фото з відкритих джерел

Окрім Путіна, Львової-Бєлової й інших російських посадовців, долучилися до депортації українських дітей ставленики Росії в угрупованні «ДНР»

Журналісти встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину. Про це повідомляє «Схеми» (Радіо Свобода).

Крім того, вони отримали доступ до ексклюзивних документів, які надійшли з витоку пошти ставленика Росії Пушиліна, верифікувавши їх і співставивши з подіями того часу.

Завдяки цьому, було встановлено імена дітей, які були незаконно вивезені до Росії того дня, а також з’ясувати, яким шляхом їх депортували з Донеччини до РФ і хто це організував. У розпорядженні «Радіо Свобода» опинився список із 31-ї дитини, яких у травні минулого року вивезли, зокрема, з окупованого Маріуполя до Московської області.

Список цих дітей отримали від Євгена Межевого, трьох дітей якого депортували до Росії, але згодом їх вдалося повернути батьку. Той же документ, що містив список дітей, був знайдений у витоку інформації з поштової скриньки лідера угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна, який особисто схвалив цей список і підписав його. Доступ до цього обсягу даних з його пошти було отримано за допомогою української хакерської групи KibOrg, а потім інформація була перевірена та зіставлена зі стосовними подіями того періоду.

Окрім Путіна, Львової-Бєлової й інших російських посадовців, долучилися до депортації українських дітей ставленики Росії в угрупованні «ДНР». Серед низ були Олексій Ніконоров, поплічник Пушиліна, секретар так званого державного комітету оборони. Саме він розсилав затверджений список з 31-ї дитини до місцевих окупаційних адміністрацій і просив сприяти їхньому вивезенню з окупованої території України.

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

Також до цього долучилася Тетяна Соркіна, яка очолює Дитячий соціальний центр у Донецьку - заклад, у якому фінально збирали дітей перед депортацією до Росії.

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

Її заступник – Кирило Потиліцин також брав у цьому участь. Саме від його імені список з 31-ї дитини був направлений «компетентним органам».

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

Витік з пошти Пушиліна допоміг ідентифікувати й тих, хто вже на новоокупованих територіях допомагав вивозити дітей до Росії.

Один з них – це Валерій Онацький. У документах згадується, що він є власником опікунського центру у Маріуполі. До початку повномасштабного вторгнення саме там жив Микита Зінов’єв – він зі списку «31-го».

Онацький – депутат Маріупольської міськради від нині забороненої ОПЗЖ. Очолює так званий відділ у справах сім’ї та дітей окупаційної адміністрації Маріуполя – в Україні через це йому заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності.

Тепер в окупаційній адміністрації в обов’язки Онацького, зокрема, входить допомога в оформленні документів на дітей, яких планують вивезти або вже вивезли до Росії. Це підтверджує один з листів з його підписом.

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

В результаті свідчень самим дітей, які є ключовими свідками у справі проти президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої обмудсменки Львової-Бєлової в Гаазі, а також документів із верифікованого витоку з пошти ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, було виявлено більш ніж 10 установ у містах Шахтарськ, Харцизьк, Новоазовськ і Донецьк, куди дітей перевозили перед їх відправкою до пансіонату «Поляни» у Підмосков'ї. Серед них, крім згаданої дітьми Межевого Новоазовської центральної лікарні, – Дитячий соціальний центр у місті Шахтарськ, Харцизький дитячий соціальний центр та заклади в Донецьку: Республіканський травматологічний центр, Центральна міська клінічна лікарня № 1, Республіканська клінічна туберкульозна лікарня МОЗ, Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ, Міська дитяча клінічна лікарня № 5, Республіканський будинок дитини та пансіонат «Ветеран».

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

У витоку з пошти ватажка угруповання «ДНР» журналісти також знайшли постанову від 25 травня 2022 року за підписом Пушиліна, згідно з якою групу з 31 дитини вже перед відправкою до Росії мали перевезти до Дитячого соціального центру Донецька. Для кожної дитини були створені досьє, в яких зазначалося, що вони «позбавлені батьківської опіки», незважаючи на те, що більшість з них мали опікунів або батьків.

26 травня дітей було вивезено зі соціального центру у Донецьку автобусом до Ростова-на-Дону, де вже очікував на них літак.

Журналісти встановили, що цей борт входить до складу «Специального летного отряда «Россия», який підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літак доставив 31 дитину до аеропорту «Внуково» в Москві.

фото: «Радіо Свобода»
фото: «Радіо Свобода»

Згідно з документами, які журналісти отримали від Євгена Межевого та зі зламаної пошти Пушиліна, далі дітей розмістили в санаторії «Поляни» під Москвою. Ця установа також підпорядковується Управлінню справами президента РФ Путіна.

Частину дітей зі «списку 31» в Росії прийняли у нові родини. Серед них Богдан Єрмохін та Пилип Головня. Останнього було усиновлено Марією Львовою-Бєловою, уповноваженою з прав дитини при президенті РФ.

Наразі з цієї групи вдалося повернути тільки одного підлітка та трьох дітей Євгена Межевого. З початку липня 2022-го родина Межевих проживає у Латвії.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Путіна підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

 

Теги: депутат діти путін арешт депортація

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