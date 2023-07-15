Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України

Підтримка України допоможе позбавити Путіна ілюзій, що він переживе всіх

Довготривала міжнародна підтримка України доведе російському диктатору Володимиру Путіну, що його розрахунок на те, що Захід перестане допомагати Україні, є помилковий. Про це заявив 14 липня державний секретар США Ентоні Блінкен в Індонезії, де він взяв участь у безпековому саміті країн Південно-Східної Азії, повідомляє «Голос Америки».

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Блінкен сказав, що Путін не зможе «пересидіти» ні Україну, ні багато інших країн. І це, на думку держсекретаря США, – «найшвидший спосіб завершити цю війну».

Зміцнення української оборони, «може бути найкращим способом позбавити Володимира Путіна ілюзій, що він якимось чином може пережити Україну і пережити десятки країн, які її підтримують в захисті її свободи та її майбутнього», зазначив Блінкен.

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«І це, напевне, найшвидший спосіб довести цю війну до кінця. Тому що допоки Путін віритиме, що він може просто продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав своїй власній країні, є надзвичайною. Військово та економічно вони значно слабші, ніж були раніше. Їхні позиції у світі різко впали, мільйони росіян покинули країну. Стільки людей вбито на полі бою у м’ясорубці, яку створив сам Путін», – наголосив американський дипломат.

«Цього тижня у Вільнюсі ви бачили, як десятки країн вживають дуже конкретних заходів щодо продовження підтримки України, поки вона намагається захистити свою територію, повернути свою землю, захоплену в неї Росією, поки вона працює, щоб захистити свій народ, його свободу та майбутнє», – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що країни НАТО надали Україні «дуже потужний пакет підтримки», у який включені заходи, які «триватимуть багато років для зміцнення оборонних інститутів України», щоб допомогти продовжити процес їхнього реформування, зробити їх більш сумісними з НАТО.

Він також наголосив, що країни G7 разом з деякими іншими партнерами оголосили зобов’язання щодо безпеки України. «Програма безпеки, безпекові запевнення зміцнять на роки вперед здатність України захищатися та стримувати агресію», – заявив Блінкен.

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Президент Росії уже програв у плані того, чого він намагався досягти в Україні, переконаний глава зовнішньополітичного відомства США.

«Пам’ятаєте, для Путіна йшлося про те, щоб стерти Україну з карти, покласти край її незалежності, включити до складу Росії? Цього не вдалося, і досягнути успіху він не може. Питання зараз у тому, де і як це закінчиться. Принципово, ці рішення повинна ухвалювати Україна, оскільки йдеться про її майбутнє. Йдеться про її людей, про її територію, про її свободу. Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ», – сказав Блінкен.

Коментуючи можливі переговори з Росією, держсекретар США зазначив, що поки не бачить ознак російської готовності до дипломатії.

«Ми рішуче підтримуємо будь-яку країну, яка зможе знайти шлях до справедливого і тривалого рішення, що відповідатиме статуту ООН, територіальній цілісності, незалежності й суверенітету. Але поки що, як я вже казав раніше, ми не бачили жодних ознак від Росії, що вона справді бажає брати участь у значущій дипломатії та покласти край війні, яку вона розпочала», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер заявив, що відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.