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Путін почав готуватися до війни на території Росії. Громадянської?

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
Путін почав готуватися до війни на території Росії. Громадянської?
По путінському етапу підуть всі росіяни
фото: radiosvoboda.org

Росіянам наказано померти. Держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації

Можна нескінченно довго дивитися, як горить вогонь, як тече вода, і як Путін грає у підкидного дурня з мешканцями РФ. Останній (на тепер) акт спочатку комедії, тепер – драми (а у майбутньому – трагедії) відбувся в російському театрі призовного абсурду. 25 липня Держдума в авральному порядку вирішила, що до армії тепер відправлятимуть з 18 до 30 років (замість 18-27-ми).

Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов натхненно пояснив: «Закон написано під велику війну, під загальну мобілізацію. І зараз цією великою війною вже пахне».

Путін почав готуватися до війни на території Росії. Громадянської? фото 1

До останнього часу першість у найбільший путінській брехні Путіна росіянам утримував закон про підвищення пенсійного віку (про яке він сказав, що «цього ніколи не буде»). Тепер хіт-парад очолив «призовний» зако.

Ще в січні Картаполов пояснював, що «ідея підвищення нижнього рівня призовного віку в тому, щоб замість шмаркача після школи – до армії пішла достатньо доросла людина». А минулого тижня він вже переконував, що «дуже багато 18-річних хлопців хоче піти служити». 

І коли долю «шмаркачів» таким чином було вирішено, в останню ніч перед голосуванням, путінська «призовна гра» з росіянами стала зовсім ганебною. Ще 24 липня їх заспокоювали тим, що «підвищення призовного віку буде поетапним», але вже на голосуванні (через внесення поправок вночі) з’ясувалося, що по путінському етапу підуть всі без виключення. 

Ніякої поетапності не буде. Втекти не вдасться ані через зміну гендерного маркера (цей модний після оголошення мобілізації тренд Путін також завбачливо заборонив напередодні). Ані – за кордон (ті, хто отримають повістку, за тим же законом стають невиїзними). Напередодні, нагадаємо, в РФ було підвищено граничний вік перебування у мобрезерві до 65 років. Ось так, фактично усі дорослі російські чоловіки, починаючи з 18 років, автоматично стали особистими (військово)зобов’язаними Путіну.

Це дуже радикальна переверстка попередньої суспільної угоди, відомої як «права і свободи в обмін на холодильник». Тепер з усіх трибун волатимуть, що «святий обов’язок перед батьківщиною мають віддати всі» (який у перекладі звучить так: «настав час віддати борг за холодильник»).  

Резонні питання окремих допитливих з приводу справжніх причин, чому росіянам наказано померти (в Україні або вже на «великій війні»), тепер караються шаленими кримінальними термінами. 

Але тепер їх ставитимуть вже ті, хто свого часу обрав «холодильник». Тому в «призовній грі» ще не відомо: виграв Путін чи програв.

Як запобіжник, у тому ж рішенні Держдуми (і також в екстреному порядку) були внесені поправки до закону «Про дію дозвільних документів у сфері обігу зброї та у сфері охоронної діяльності, а також про особливості правового регулювання у зазначених сферах на територіях «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей».

Тепер цей закон пропонується перейменувати на «Про особливості правового регулювання у сфері обігу зброї та у сфері охоронної діяльності, а також про заходи щодо посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в окремих суб’єктах Російської Федерації».

За цими, на перший погляд, канцелярськими, поправками заховане рішення про створення державних приватних військових компаній у регіонах. Так:

  • у період мобілізації, воєнного стану в регіонах створюються спеціалізовані державні унітарні підприємства коштом держбюджету;
  • вони сприятимуть ФСБ, МВС в охороні громадського порядку, безпеці, охороні кордонів, а також у боротьбі з ДРГ;
  • губернатори зможуть отримувати у Міноборони РФ стрілецьку зброю та передавати зазначеним «підприємствам»;
  •  їхні співробітники отримують право на її застосування для захисту об’єктів, зупинки транспортних засобів, знищення БПЛА, тощо.
  • також працівники «підприємства» приводяться до присяги (!);

Цікаво, що минулий закон із попередньою назвою приймався лише у червні та мав на меті не тільки взяти під контроль величезну масу неврахованої зброї та боєприпасів на тимчасово окупованих територіях, а й юридичних осіб, які мали право займатися приватною охоронною діяльністю. 

Суть нинішніх поправок зводиться не тільки до перейменування закону, а й можливості збільшення кількості подібних структур, які діють під егідою окупаційної влади. Є й інший, навіть, важливіший аспект.

З територій, що межують з Україною, регулярно лунають заклики сформувати місцеві підрозділи територіальної оборони, оснащені бойовою зброєю. До того ж і всередині РФ все частіше літають невідомі дрони, відбуваються якісь рейди, диверсії, а то й взагалі заколоти. Реагувати на них Кремль не встигав, а на місцях не було ані повноважень, ані зброї. Тепер це виправлено.

Взагалі створення унітарних військових «підприємств» в Російській Федерації звучить цікаво. Путін почав «призовну гру» навколо «великої війни», і одночасно готуватися до того, що вона буде відбуватися на території Росії. Громадянської?

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Теги: росія путін мобілізація війна

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