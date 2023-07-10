Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії

За версією Кирила, Росія «стримує світ від пришестя антихриста»

Патріарх Кирило заявив, що Росія «стримує світ від тотального зла – тобто, пришестя антихриста», а також, за його словами, багато людей «бачать у РФ останній оплот». Про це йдеться на сайті Російської православної церкви.

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Патріарх Кирило вигадав нову «місію» для Росії під час заходу на Оборонному острові Валаамського архіпелагу, що на території Республіки Карелія. Патріарх стверджує, що «багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію», а також наголосив на «важливій ролі» РПЦ для всього світу.

«Сьогодні багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію як на останній оплот. Якщо говорити біблійною мовою, Росія стає утримуючою силою від тотального панування зла, тобто пришестя антихриста. І ми повинні усвідомлювати, що саме в цей час на нашу церкву покладено величезну духовну відповідальність і за народ свій, і за країну, та й за весь світ», – заявив Кирило.

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Він також заявив, нібито російська православна церква здійснила великий історичний подвиг, зберігши віру.

Нагадаємо, що раніше патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Патріарх РПЦ Кирило проповіді після Літургії у свій день народження висловив особливу подяку кремлівському диктаторові Володимиру Путіну, наголосивши, мовляв, вони однодумці з дуже важливих питань сучасності. Імовірно, в розумінні рашистів, християнські переконання суттєво відрізняються від Біблійного поняття про милосердя та добро, адже Кирило раніше закликав окупантів вбивати українців та благословляв їх на це.