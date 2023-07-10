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Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
Російський патріарх вигадав, що на Заході на Росію «з надією дивляться як на останній оплот»
фото з відкритих джерел

За версією Кирила, Росія «стримує світ від пришестя антихриста»

Патріарх Кирило заявив, що Росія «стримує світ від тотального зла – тобто, пришестя антихриста», а також, за його словами, багато людей «бачать у РФ останній оплот». Про це йдеться на сайті Російської православної церкви.

Патріарх Кирило вигадав нову «місію» для Росії під час заходу на Оборонному острові Валаамського архіпелагу, що на території Республіки Карелія. Патріарх стверджує, що «багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію», а також наголосив на «важливій ролі» РПЦ для всього світу.

«Сьогодні багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію як на останній оплот. Якщо говорити біблійною мовою, Росія стає утримуючою силою від тотального панування зла, тобто пришестя антихриста. І ми повинні усвідомлювати, що саме в цей час на нашу церкву покладено величезну духовну відповідальність і за народ свій, і за країну, та й за весь світ», – заявив Кирило.

Він також заявив, нібито російська православна церква здійснила великий історичний подвиг, зберігши віру.

Нагадаємо, що раніше патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Патріарх РПЦ Кирило проповіді після Літургії у свій день народження висловив особливу подяку кремлівському диктаторові Володимиру Путіну, наголосивши, мовляв, вони однодумці з дуже важливих питань сучасності. Імовірно, в розумінні рашистів, християнські переконання суттєво відрізняються від Біблійного поняття про милосердя та добро, адже Кирило раніше закликав окупантів вбивати українців та благословляв їх на це. 

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Теги: росія РПЦ патріарх Кирил

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