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Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
Гундяєв сказав, що УПЦ МП є невіддільною частиною Російської православної церкви
фото з відкритих джерел

Патріарх Кирило спростував усі заяви УПЦ МП, яка намагається переконати українців, що не має відношення до Росії

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ. Про це патріарх заявив під час своєї проповіді сьогодні, 18 липня.

Кирило поскаржився, що так звана «Свята Русь» (під якою він має на увазі також Україну та Білорусь – «Главком») «знову розділилася через зраду, бажання догодити якимось далеко віддаленим від нашої країни (Росії – «Главком») політичним силам».

«Зберігається, хоч і недостатньо яскраво виражена і недостатньо, на мій погляд, міцна єдність Російської православної церкви. І сьогодні ті ж сили, які прагнули розділити країну та народ наш, роблять все для того, щоб відірвати Православну церкву в Україні від повноти Російської Православної Церкви», – заявив Гундяєв.

Таким чином патріарх Кирило спростував усі заяви керівництва УПЦ МП, яке намагається переконати українців, що не має відношення до Москви та РПЦ.

Також Гундяєв цинічно заявив, що РФ веде війну «не проти плоті та крові, але проти мироправителів пітьми».

Нагадаємо, московський патріарх Кирило звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом митрополита Московської церкви Павла (Петра Лебедя).

До слова, у Києво-Печерській Лаврі представники московського патріархату збирають гроші на заставу для митрополита Павла, який наразі перебуває під вартою в слідчому ізоляторі.

Читайте також: Хто допомагає російській церкві робити з митрополита Павла жертву?
Теги: Московська церква в Україні релігія УПЦ МП патріарх Кирил

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