Королева Великої Британії поскаржилася на проблеми зі здоров’ям

У Єлизавети ІІ почали відмовляти ноги

Британська королева Єлизавета II поскаржилася, що їй складно ходити, пише The New York Times.

У 95-річної королеви почали відмовляти ноги. У середу, 16 лютого, коли у Віндзорському замку запитали, як вона почувається, Єлизавета II, стискаючи тростину, вказала на проблеми з ногами: «Ну, як бачите, я не можу рухатися».

За даними джерел, вона не може ходити з паличкою. Лікарі вважають, що йдеться про вікові зміни, через які виникла скутість у рухах.

Нагадаємо, нещодавно королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео). За свідченням історика, королева Єлизавета почала передавати владу принцу Чарльзу.

Також Єлизавета ІІ повідомила, хто з її родини має отримати титул королеви.

До слова, розкрито чотири секрети довголіття Єлизавети II.

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