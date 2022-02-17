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    Королева Великої Британії поскаржилася на проблеми зі здоров’ям

    Британська королева потерпає від вікових змін - Королева Великої Британії поскаржилася на проблеми зі здоров’ям
    Британська королева потерпає від вікових змін
    Фото: EPA / UPG

    У Єлизавети ІІ почали відмовляти ноги

    Британська королева Єлизавета II поскаржилася, що їй складно ходити, пише The New York Times.

    У 95-річної королеви почали відмовляти ноги. У середу, 16 лютого, коли у Віндзорському замку запитали, як вона почувається, Єлизавета II, стискаючи тростину, вказала на проблеми з ногами: «Ну, як бачите, я не можу рухатися».

    За даними джерел, вона не може ходити з паличкою. Лікарі вважають, що йдеться про вікові зміни, через які виникла скутість у рухах.

    Нагадаємо, нещодавно королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео). За свідченням історика, королева Єлизавета почала передавати владу принцу Чарльзу.

    Також Єлизавета ІІ повідомила, хто з її родини має отримати титул королеви.

    До слова, розкрито чотири секрети довголіття Єлизавети II.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія
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    Королева Великої Британії поскаржилася на проблеми зі здоров’ям