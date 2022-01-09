Віндзорський замок захистять безпольотною зоною для безпеки Єлизавети ІІ

Видання The Sun вказало, що стежити за дотриманням нових норм буде диспетчерська служба управління

Безпольотна зона буде встановлена на висоті 2,5 тис.футів (762 м) над резиденцією королеви Великобританії Єлизавети II у Віндзорі з метою забезпечення безпеки монарха. Як повідомила в неділю газета The Sun, заборона на польоти поблизу замку, в тому числі в радіусі 1,4 милі (2,2 км), буде введена з 27 січня.

Підкреслюється, що Національне управління цивільної авіації встановить відповідні правила, керуючись «суспільними інтересами».

Видання вказало, що стежити за дотриманням нових норм буде диспетчерська служба управління. Якщо в безпольотну зону вторгнеться повітряний об'єкт, який не стане відповідати на виклик диспетчерів, на його перехоплення будуть спрямовані винищувачі Королівських ВПС.

Нагадаємо, раніше озброєного чоловіка заарештували після спроби потрапити до Віндзорського замку, де королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає Різдво зі своєю родиною.

За даними поліції, 19-річного чоловіка із Саутгемптона заарештували за підозрою у проникненні на територію замку та у володінні зброєю. Водночас зазначається, що зловмисник не встиг потрапити до палацу.

Згодом стало відомо, що чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку – резиденції королеви Великобританії Єлизавети II – здали в спеціалізовану установу. Він може страждати на розлад психіки і перебуває під наглядом лікарів.

Єлизавета II в умовах пандемії другий рік поспіль зустрічала Різдво у Віндзорському замку, відмовившись від традиційної поїздки в королівський маєток Сандрінгем на сході Англії. У замку, розташованому в графстві Беркшир приблизно в 40 км від Лондона, монархиня виступила з різдвяним телезверненням до нації.

26 грудня на святкову службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі також приїхали спадкоємець престолу принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, молодший син Її Величності граф Уессекський Едвард і графиня Уессекська Софі з двома дітьми, а також двоюрідний брат королеви герцог Глостерський Річард з дружиною Біргіттою.

На початку року королеву спіткало нове горе. Близька подруга королеви Єлизавети II, яка була її фрейліною 44 роки, леді Діана Фарнхем, померла у віці 90 років 29 грудня 2021 року

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