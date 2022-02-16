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    Принц Ендрю залагодив справу щодо сексуального насильства: деталі домовленості

    Принц уклав угоду з Вірждинією Джуффре - Принц Ендрю залагодив справу щодо сексуального насильства: деталі домовленості
    Принц уклав угоду з Вірждинією Джуффре
    фото: Miami Herald /Tribune News

    Суду над сином Єлизавети ІІ не буде

    Середній син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство, в якому його звинуватила громадянка США Вірджинія Джуффре. Як повідомляє видання People, позивачка та відповідач досягли угоди. Тож суд тепер не відбудеться.

    Джуффре стверджувала, що її тричі примушували до сексу із принцом у 2001 році, коли їй було 17 років. Сам герцог Йоркський це категорично заперечував.

    З документів, поданих до суду Нью-Йорка юристами Джуффре, випливає, що жінка отримала від принца суму, розмір якої не повідомляється. Раніше британські ЗМІ припускали, що може йтися про щонайменше $10 млн.

    Ендрю також пообіцяв продемонструвати свій жаль щодо зв'язків з нині покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, підтримавши боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації.

    Нагадаємо, як повідомлялося, що принц Ендрю, другий син королеви Великої Британії Єлизавети II і герцог Йоркський, наступного місяця дасть свідчення під присягою в межах цивільної справи про сексуальне домагання.

    Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах зґвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

    Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

    Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні.

    Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

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    Теги: ЗМІ суд США Королева Єлизавета II Велика Британія жінка
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    Принц Ендрю залагодив справу щодо сексуального насильства: деталі домовленості