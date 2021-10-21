Ізраїль змінить правила в'їзду для іноземних туристів

Нова мутація, що отримала назву AY4.2, почала поширюватися в США та кількох країнах Європи

За підсумками наради, проведеної прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет і керівниками МОЗ країни, прийнято рішення внести зміни до правил в'їзду іноземних туристів. Рішення пов’язано з виявленням в Ізраїлі нової мутації коронавірусу, пишуть ізраїльські ЗМІ.

Очікується, що проєкт нових правил буде представлений главі уряду сьогодні, 21 жовтня. Крім того, вирішено продовжити та розширити епідеміологічне розслідування та запитати додаткову інформацію у держав, в яких раніше була виявлена мутація AY4.2.

Нова мутація вірусу, що отримала назву AY4.2, почала поширюватися в США та кількох країнах Європи. Роз'яснювальний штаб із боротьби з коронавірусом повідомив 19 жовтня, що в Ізраїлі виявлено новий підвид штаму «Дельта». Він виявлений у хворого і нещепленого хлопчика, який повернувся з Молдови.

Дитині 11 років. Коронавірус у нього виявили при аналізі в аеропорту Бен-Гуріон. З тих пір він перебував у карантині. Крім нього, в Ізраїлі наразі не виявлено заражених цим варіантом «Дельти». Але влада проводить епідеміологічне розслідування.

Кілька днів тому Всесвітня організація охорони здоров'я згадала цей штам як такий, що викликає великі побоювання.

Нещодавно з'ясувалося, що нещеплений тренер капоейри, що працює на півночі Ізраїлю, захворів на коронавірус і заразив щонайменше 90 своїх учнів та їх близьких.

До слова, Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду. Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.

Наразі Ізраїль очікує вже на п'яту хвилю пандемії. Провідні лікарі назвали тих, хто в цьому винен.

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою Regeneron для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

Тим часом станом на середину жовтня Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19.

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