Стан здоров'я Кравчука. Стало відомо, в якій країні рятують експрезидента

Родичі Кравчука тримають подробиці про стан здоров'я експрезидента у таємниці

Колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці. Про це в ефірі телеканалу «Наш» розповів речник делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що питання про стан здоров'я колишнього глави держави носить делікатний характер, адже його родичі та близькі просили не коментувати це. Тим не менш, він підкреслив, що громадський інтерес є і тому цю інформацію можна озвучити.

Арестович розповів, що на даний момент, за інформацією родичів, Кравчук досить успішно проходить реабілітацію в Німеччині. «Чи зможемо ми побачити його до кінця року – невідомо», – додав він.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що скоріш за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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