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    Новий штам Covid-19 поширився в Нідерландах

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    У Нідерландах почала поширюватися нова, більш заразна форма коронавірусу - Новий штам Covid-19 поширився в Нідерландах
    У Нідерландах почала поширюватися нова, більш заразна форма коронавірусу
    Фото: Yves Herman/Reuters

    Новий штам Covid-19 - AY.4.2 знаходиться в Нідерландах вже 10 тижнів

    У Нідерландах новий штам коронавірусу AY.4.2 циркулює протягом десяти тижнів, однак на нього припадає поки 0,1-0,2% всіх випадків заражень. Про це повідомляє Dutch News.

    У публікації наголошується, що новий штам Covid-19 - AY.4.2 знаходиться в Нідерландах вже 10 тижнів.

    «Ми бачимо в епідеміологічному нагляді, що на цей варіант доводиться від 0,1 до 0,2% від усіх випадків зараження коронавірусом», – йдеться в публікації.

    Видання підкреслюється, що цей показник не збільшується, що може говорити про те, що штам AY.4.2 не надто заразний.

    Раніше у Великобританії почала поширюватися нова, більш заразна форма коронавірусу - AY.4.2.

    За даними вченого Джеффрі Барретта з Інституту Уеллкома Сенгера в Кембриджі і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, новий вид інфекції є варіацією «дельта»-штамма коронавірусу, але має більшу заразністю, ніж вихідний варіант, мінімум на 10-15%.

    Нагадаємо, за оцінками аналітика, в Україні на сьогодні налічується близько 100 тис. нових хворих на коронавірус на добу.

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    Теги: здоров'я Нідерланди коронавірус
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    Новий штам Covid-19 поширився в Нідерландах