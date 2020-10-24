Коронавірус у світі: найбільше нових хворих виявили в США, Україна на 16-му місці



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Всього в світі Covid-19 захворіли 42489901 осіб

За минулу добу у світі виявили 490059 нових хворих Covid-19

За останню добу найбільше хворих у світі виявили в США – 81210 осіб. Україна (7517) зайняла 16-е місце. Дані розміщені на сайті Worldometers.

Всього у світі Covid-19 захворіли 42489901 особа. За добу – 490059 людей, видужали 31427009 пацієнтів, померли 1149229 (6531 людина за добу).

США на першому місці за кількістю нових випадків за добу 81210 осіб, потім слідують Індія – 54028 людей, Франція – 42032, Бразилія – 23016 осіб і Великобританія – 20530 людей.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксували в США – 903 особи, Індії – 656 людей, Бразилії – 566, Мексиці – 479 осіб і Аргентині – 381 юдина.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

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