Косово хоче розслідувати в ООН дії російського дипломата
Співробітник місії ООН Михайло Краснощеков був затриманий 28 травня під час серії поліцейських рейдів на півночі країни
Міністр закордонних справ частково визнаного Косова Беджет Пацолі доручить посольству Косова в США винести в ООН на розгляд справу стосовно співробітника Місії ООН в Косові Михайла Краснощекова, який був затриманий 28 травня під час серії поліцейських рейдів на півночі країни.
Про це він заявив в суботу в ефірі каналу RTK.
«ООН - організація миру і стабільності і глобальної правди, чиї зусилля високо цінуються вільними і демократичними державами, тому хто б не зловживав імунітетом, беручи участь в сумнівних і кримінальних планах і справах, тому немає місця не тільки в Косові, вони не повинні бути в ООН або місіях організації по всьому світі. Такі події шкодять авторитету організації в Косові і ширше. Я вимагатиму від нашої дипмісії в США, щоб при першій же дискусії в ООН щодо ситуації в регіоні було розглянуто випадок цього співробітника (Краснощекова), як випадок, що повністю суперечить зусиллям щодо забезпечення миру і порядку в нашій країні», - заявив Пацолі.
За його словами, відповідні органи Косова «готові співпрацювати в розслідуванні».
Раніше Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата.
Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести в боєготовність всі підрозділи сербської армії і спецназу.
Про це він оголосив після того, як підрозділи косовського спецназу провели операцію в чотирьох громадах на півночі краю, в яких проживають серби. В акції були задіяні 73 спецавтомобілі.
Затримано 23 особи, серед яких - семеро поліцейських. Затримано було і двох співробітників місії ООН в Косові, один з яких - громадянин Росії. Пізніше його відпустили.
Представники косовської влади заявляють, що йдеться про акцію з боротьби з організованою злочинністю, яку схвалила прокуратура Приштини.
Їх слова підтверджують Міжнародні сили з підтримки миру в Косові. Там кажуть, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.
У вівторок ввечері з сербського міста Кралєво до кордону Косова виїхала колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням
Джерело: УНН