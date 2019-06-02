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    У світі

    Косово хоче розслідувати в ООН дії російського дипломата

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    Михайла&nbsp;Краснощекова раніше оголосили персоною нон грата у Косово - Косово хоче розслідувати в ООН дії російського дипломата
    Михайла Краснощекова раніше оголосили персоною нон грата у Косово

    Співробітник місії ООН Михайло Краснощеков був затриманий 28 травня під час серії поліцейських рейдів на півночі країни

    Міністр закордонних справ частково визнаного Косова Беджет Пацолі доручить посольству Косова в США винести в ООН на розгляд справу стосовно співробітника Місії ООН в Косові Михайла Краснощекова, який був затриманий 28 травня під час серії поліцейських рейдів на півночі країни.

    Про це він заявив в суботу в ефірі каналу RTK.

    «ООН - організація миру і стабільності і глобальної правди, чиї зусилля високо цінуються вільними і демократичними державами, тому хто б не зловживав імунітетом, беручи участь в сумнівних і кримінальних планах і справах, тому немає місця не тільки в Косові, вони не повинні бути в ООН або місіях організації по всьому світі. Такі події шкодять авторитету організації в Косові і ширше. Я вимагатиму від нашої дипмісії в США, щоб при першій же дискусії в ООН щодо ситуації в регіоні було розглянуто випадок цього співробітника (Краснощекова), як випадок, що повністю суперечить зусиллям щодо забезпечення миру і порядку в нашій країні», - заявив Пацолі.

    За його словами, відповідні органи Косова «готові співпрацювати в розслідуванні».

    Раніше Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата.

    Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести в боєготовність всі підрозділи сербської армії і спецназу.

    Про це він оголосив після того, як підрозділи косовського спецназу провели операцію в чотирьох громадах на півночі краю, в яких проживають серби. В акції були задіяні 73 спецавтомобілі.

    Затримано 23 особи, серед яких - семеро поліцейських. Затримано було і двох співробітників місії ООН в Косові, один з яких - громадянин Росії. Пізніше його відпустили.

    Представники косовської влади заявляють, що йдеться про акцію з боротьби з організованою злочинністю, яку схвалила прокуратура Приштини.

    Їх слова підтверджують Міжнародні сили з підтримки миру в Косові. Там кажуть, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

    У вівторок ввечері з сербського міста Кралєво до кордону Косова виїхала колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням

    Джерело: УНН

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