Косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією

Наразі обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна

Спецназ частково визнаного Косова зайшов на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Про це повідомляє місцеве видання Kosovo-Online.

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За інформацією видання, наразі на території муніципалітету перебуває понад 200 спецпризначенців.

За словами кореспондента видання, сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

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Під час входження сил у Північну Митровицю косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. Попри це, обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна.

Нагадаємо, з 1 листопада у Косові набула чинності заборона на сербські реєстраційні знаки. За новими правилами після 21 квітня 2023 року косовська влада конфіскуватиме автомобілі з сербськими номерами.

У зв'язку з цим у листопаді знову загострилася ситуація, і Сербія перевела армію в режим підвищеної бойової готовності. Лідер косовських сербів Горан Ракіч заявив, що серби вийдуть з усіх інститутів влади Косова, зокрема з органів правосуддя та поліції доти, доки Косово не відкличе рішення про заборону сербських номерів.

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Раніше повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.