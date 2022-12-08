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Косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією

Альона Боженко
glavcom.ua
Косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією
Спецназ Косова зайшов у сербський регіон
скріншот

Наразі обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна

Спецназ частково визнаного Косова зайшов на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Про це повідомляє місцеве видання Kosovo-Online.

За інформацією видання, наразі на території муніципалітету перебуває понад 200 спецпризначенців.

За словами кореспондента видання, сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

Під час входження сил у Північну Митровицю косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. Попри це, обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна.

Нагадаємо, з 1 листопада у Косові набула чинності заборона на сербські реєстраційні знаки. За новими правилами після 21 квітня 2023 року косовська влада конфіскуватиме автомобілі з сербськими номерами.

У зв'язку з цим у листопаді знову загострилася ситуація, і Сербія перевела армію в режим підвищеної бойової готовності. Лідер косовських сербів Горан Ракіч заявив, що серби вийдуть з усіх інститутів влади Косова, зокрема з органів правосуддя та поліції доти, доки Косово не відкличе рішення про заборону сербських номерів.

Раніше повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.

Теги: Косово Сербія

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