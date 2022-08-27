Сербія і Косово домовились щодо визнання посвідчень особи

Сербія і Косово домовились щодо руху їх громадян через кордон

За посередництва Євросоюзу Сербія з Косово досягли домовленості у суперечці щодо руху їх громадян через кордон, повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

«У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень особи, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень», – написав він.

Боррель зазначив, що косовські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки.

«ЄС щойно отримав гарантії від прем’єр-міністра Курті щодо цього. Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням та їх лідерство», – заявив він.

Спеціальний представник ЄС з питань діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак також підтвердив досягнення домовленості.

Він подякував представнику США на Західних Балканах Габріелю Ескобару та американській дипломатії за активну участь і підтримку діалогу, який спонсорує ЄС.

Нагадаємо, дещо раніше Сербія оголосила про поступки Косово і заявила про готовність визнати водійські права.

Відомо, що напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.