Сербія оголосила про поступки Косово. Але є умова

Сербія заявила про готовність визнати водійські права, видані у Косово

Сербія готова піти на певні поступки владі Косово з питання про права водія, але чекає і відповідних гарантій з боку ЄС, повідомив у суботу в телезверненні президент Сербії Олександр Вучич.

«Винятково з практичних міркувань та заради свободи переміщення ми готові випустити один спільний документ, у якому було б написано про можливість використання прав, виданих у Пріштіні, але це не означає визнання незалежності Косова», – сказав він, зазначивши, що з питання про автомобільні номери договору не було.

За словами Вучича, тепер у Белграді чекають гарантій з боку ЄС, щоб, навпаки, кожен косовський серб із документами, виданими в Сербії, міг безперешкодно пересуватися без необхідності мати документи, видані у Приштині.

Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.