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    Події в Україні

    Зенітні ракетні війська України розпочали навчання зі стрільбами

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    <p>Фото інформаційного агентства Міністерства оборони України</p> - Зенітні ракетні війська України розпочали навчання зі стрільбами

    Фото інформаційного агентства Міністерства оборони України

    Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації

    У підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

    Про це повідомляє командування ПС ЗСУ у Facebook.

    «Перевірять вишкіл розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях, майстерність володіння тактичними прийомами впродовж ведення протиповітряного бою, мобільність та злагодженість дій особового складу», – повідомили у ПС ЗСУ.

    Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда», повідомив начальник зенітних ракетних військ командування ПС ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

    «Це перше застосування «Ореанди» зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього «Ореанда» пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років», – додав він.

    Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Перший розпочався 3 жовтня із повітряного командування «Центр». 4 жовтня до навчань підключилось ПвК «Схід». Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

    Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони «Буків» і «трьохсоток» висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою, де відпрацюють практичні навички.

    На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.

    У командуванні ПС ЗСУ зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого.

    Нагадаємо, в Україні розробляється нормативно-правова документація, що дозволить облаштувати мережу військових аеродромів, вертодромів та злітно-посадкові майданчики до стандартів НАТО.

    Як повідомлялося, військові Збройних Сил України проведуть демонстраційний показ нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки для ЗСУ, аби перевірити її характеристики.

    ЗСУ військові навчання озброєння
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