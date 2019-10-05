Зенітні ракетні війська України розпочали навчання зі стрільбами



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Фото інформаційного агентства Міністерства оборони України

Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації

У підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє командування ПС ЗСУ у Facebook.

«Перевірять вишкіл розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях, майстерність володіння тактичними прийомами впродовж ведення протиповітряного бою, мобільність та злагодженість дій особового складу», – повідомили у ПС ЗСУ.

Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда», повідомив начальник зенітних ракетних військ командування ПС ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

«Це перше застосування «Ореанди» зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього «Ореанда» пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років», – додав він.

Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Перший розпочався 3 жовтня із повітряного командування «Центр». 4 жовтня до навчань підключилось ПвК «Схід». Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони «Буків» і «трьохсоток» висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою, де відпрацюють практичні навички.

На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.

У командуванні ПС ЗСУ зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого.

Нагадаємо, в Україні розробляється нормативно-правова документація, що дозволить облаштувати мережу військових аеродромів, вертодромів та злітно-посадкові майданчики до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, військові Збройних Сил України проведуть демонстраційний показ нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки для ЗСУ, аби перевірити її характеристики.