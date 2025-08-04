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Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю
фото з відкритих джерел

В Росії готуються до запуску нового державного месенджера MAX, який стане обов’язковим на всіх нових смартфонах уже з наступного місяця

У Росії продовжується наступ на свободу інтернету. Кремль активізує спроби встановити жорсткий державний контроль над онлайн-простором, обмежуючи доступ до іноземних сервісів та просуваючи внутрішні цифрові продукти. Про це повідомляє The New York Times, передає «Главком».

Минулого тижня Володимир Путін підписав закони, що ускладнюють використання VPN і доступ до закордонних платформ. Одночасно в країні готуються до запуску нового державного месенджера MAX, який стане обов’язковим на всіх нових смартфонах уже з наступного місяця.

Мета – витіснити росіян з відкритого інтернету у контрольоване цифрове середовище. MAX, за задумом влади, повинен стати аналогом китайського WeChat: у додатку планують об’єднати спілкування, оплату послуг, держсервіси та навчання. Зокрема, вже зараз педагогів зобов’язують використовувати його в школах.

Експерти Human Rights Watch вважають, що Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю. Такі дії особливо активізувалися після повномасштабного вторгнення в Україну.

Попри заборони Facebook, Instagram, Twitter і тиск на YouTube, Telegram та WhatsApp, нова хвиля централізації цифрового простору свідчить: Кремль хоче повного контролю над онлайн-життям громадян, включно з маршрутом даних, контентом і поведінкою користувачів.

Аналітики зазначають, що ефективність цього контролю залежатиме від того, наскільки зручною та невід’ємною частиною повсякденного життя стане платформа MAX.

Раніше ми писали, що у 2025 році Росія помітно зменшила кількість гібридних атак та диверсій у Європі. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з січня по травень зафіксовано лише 11 таких інцидентів – проти понад 30 у 2024 році, передає «Главком».

За словами західних чиновників, однією з причин є повна некомпетентність виконавців. Росія дедалі частіше вербує дрібних злочинців, які не завжди виконують накази або діють самовільно, що ускладнює контроль над операціями.

Теги: путін інтернет росія

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