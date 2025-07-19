Атака на Павлоград: пошкоджено пожежну частину, підприємства, п’ятиповерхівку

Росія здійснила наймасованішу атаку на Павлоград

В ніч проти 19 липня місто Павлоград Дніпропетровської області зазнало наймасованішої атаки з боку російських військ із застосуванням ракет та безпілотників. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі та значні руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», – зазначає Сергій Лисак.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено пожежну частину. Також значних ушкоджень зазнали промислові підприємства та п'ятиповерховий житловий будинок. Усі пошкодження супроводжувалися займаннями.

В ОВА зауважили, що ввечері 18 липня Росія вже спрямувала ракети на область. У Дніпрі та районі виникли пожежі. На Синельниківщині було понівечено два приватні будинки.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська окупаційна арамія атакувала Одесу безпілотниками. У місті горить будинок, інформує мер міста Геннадій Труханов.

Труханов повідомив, що понад 20 ворожих БпЛА заходило на місто з різних боків.

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - написав Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, одна людина загинула та, щонайменше, трьох постраждалих.